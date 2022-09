Dopo la prima giornata della fase a gironi, andata in scena la scorsa settimana, le italiane scendono nuovamente in campo per la UEFA Champions League. Si prosegue con il secondo turno della competizione, che vedrà le squadre della Serie A divise tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre.

Anche per questa stagione Amazon trasmette una partita in esclusiva ogni mercoledì, e per questo turno ha deciso di puntare sulla Juventus, che sfiderà il Benfica. I bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium mercoledì 14 settembre alle ore 21, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Paris Saint-Germain.