Amazon Prime Video è in pole position per trasmettere la Champions League in streaming in Italia dal 2021.

Secondo quanto riporta il giornalista Marco Bellinazzo, il servizio streaming americano si sarebbe aggiudicato uno dei pacchetti messi all’asta dalla Uefa per trasmettere le partite di Champions League nel triennio 2021-24.





Amazon dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera: un pacchetto di 17 partite per stagione.