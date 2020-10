In diretta dalla sede UEFA di Nyon (Svizzera) va in scena il sorteggio valido per la fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. La competizione prenderà il via il 20/21 ottobre, con la prima giornata.

Le 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi vengono affiancate dalle sei vincitrici degli spareggi, che si sono disputati il 22/23 e il 29/30 settembre.

Le squadre sono suddivise in quattro fasce. La prima fascia è formata dai detentori della UEFA Champions League, dai detentori della UEFA Europa League e dalle vincitrici del campionato delle sei nazioni con il ranking più alto che non si sono qualificate vincendo uno dei titoli 2019/20. Le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia. Il sorteggio determina anche i gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.

IL SORTEGGIO

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca

Gruppo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach

Gruppo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia

Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Gruppo E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit St Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio, Bruges

Gruppo G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

Gruppo H: Psg, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir

La finale della Champions League 2020/2021 è fissata per il 29/05 allo Stadio olimpico Ataturk di Istanbul, Turchia. Il primo turno è in programma tra il 20 e il 21 ottobre, poi la seconda giornata (27/28 ottobre), la terza giornata il 3/4 novembre, la quarta giornata il 24/25 novembre, la quinta giornata l’ 1/2 dicembre, la sesta giornata l’8/9 dicembre. Gli ottavi sono fissati per il 16 febbraio e il 17 marzo; i quarti tra il 6 e 14 aprile, a seguire le semifinali tra il 27 aprile e il 5 maggio.