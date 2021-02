«La finanza ormai governa il calcio purtroppo, ma la maglia bianca vale più di tutto: la passione e l’orgoglio per lo Spezia non sono in vendita».

Parla così, secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, in merito alla trattativa per la cessione del club. Peracchini, che si dice «rammaricato che nessuno abbia bussato alla porta del Comune per un’interlocuzione anche solo preliminare, soprattutto riguardo la struttura dello Stadio Picco che, per quanto in concessione allo Spezia Calcio, è di proprietà comunale», afferma di «credere nella parola di Volpi. Il patron aveva promesso che avrebbe portato lo Spezia Calcio dalla serie D alla serie A, e così è stato. Allo stesso modo, disse che in caso di cessione avrebbe lasciato la società in buone mani, con un progetto serio. Sarebbe un tradimento verso sé stesso se questo sogno si tramutasse in un incubo al primo anno di A». Dal sindaco anche un appello ai tifosi. «Vorrei lanciare un appello a tutta la tifoseria perché continui a restare vicino alla squadra e all’allenatore impegnati nella salvezza».