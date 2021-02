Francesco Guidolin ha parlato ai microfoni de “Il Messaggero Veneto” in vista della sfida Udinese-Verona, in programma domenica alle ore 15 alla Dacia Arena. Ecco le sue parole:

«Udinese-Verona sarà partita aperta e da tripla, con il rammarico personale di non poterci essere e di non poter vedere dal vivo anche il ritorno di Llorente, un campione che sono sicuro farà bene all’Udinese. La mia ricetta? Non c’è una ricetta precisa per fare punti in casa, se non quella di acquisire il più possibile una mentalità vincente e a riguardo, tra i ricordi più belli all’Udinese ci sono le prestazioni di Palermo, Cagliari, Torino, Cesena, Milano, Genova, con tante vittorie dai tre gol in su e con i nostri tifosi pronti a festeggiare con noi al ritorno in aeroporto».