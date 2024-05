Cessione Sampdoria, Ferrero: «Farò valere i miei diritti»

L’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha ancora una volta fatto chiarezza dopo le ultime vicende con la nuova proprietà minacciando battaglie legali.

Ecco le sue parole rilasciate ai microfono di “Lapresse”:

«A dispetto di quanto apparso sulla stampa e sui social, debbo far presente che nessun accordo è stato perfezionato tra il sottoscritto ed il signor Manfredi e le sue società che rappresentano la maggioranza della U.C. Sampdoria. Manfredi? Per quanto mi riguarda vi è stata la massima disponibilità a chiudere ogni pendenza, tant’è che il testo dell’accordo era stato in tutte le sue parti condiviso dagli avvocati e da me sottoscritto diversi giorni fa. Invece, nonostante questo, la firma di Manfredi non è mai arrivata e non ha voluto oggi chiudere la questione con me. Azioni legali? Oramai non credo più a questi personaggi, ma andrò avanti in tutte le sedi civili e penali per far valere i miei diritti ed avere giustizia».