Secondo quanto riporta il “Secolo XIX”, nonostante Massimo Ferrero abbia smentito di voler cedere la Sampdoria, continuano le voci di possibili acquirenti interessati al club doriano. Dopo Gabriele Volpi, spunta anche la famiglia Moratti come secondo possibile acquirente. Il terzo scenario è quello che ha come protagonisti Ivano Bonetti e gli ex calciatori della Sampdoria dello Scudetto: un azionariato con Vialli, Mancini, Lombardo, Pagliuca e Lanna.