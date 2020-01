In casa Livorno a tenere banco è la questione legata all’ingresso di nuovi acquirenti ed ogni giorno che passa la situazione si arricchisce di ulteriori dettagli. Stando a quanto riferito da “Il Tirreno”, l’incontro tra la proprietà ed il gruppo Ciuffarella previsto per l’8 gennaio si svolgerà nello studio di un commercialista o di avvocato e non da un notaio come si pensava inizialmente. La “due-diligence” non è stata effettuata dal gruppo Ciuffarella e nell’incontrò prenderà sempre di più piede l’ipotesi legata ad una gestione anziché alla cessione della società. I nuovi acquirenti dovrebbero immettere nel club circa 900mila euro, mentre Spinelli ne verserà 600mila: in questa cifra dell’attuale patron è compresa anche quella per il mercato che, dunque, verrà fatto da Spinelli a prescindere dagli esiti degli incontri fino alla fine di gennaio. Se il tutto dovesse concretizzarsi, potrebbe quindi ripresentarsi una situazione simile a quella vissuta con Pecini con la differenza che il succitato non mise soldi nel club.