Secondo quanto riportato da “Sport.lasiciliaweb.it”, dopo le voci della possibile cessione del Calcio Catania a Raffaello Follieri, adesso si registra l’interesse per il club etneo da parte di un gruppo di investitori formato da commercialisti e avvocati. In una riunione tenutasi questo pomeriggio nello studio di uno dei commercialisti in questione sono stati perfezionati i dettagli dell’operazione. Domani la cordata interessata al Catania si recherà dal notaio per sottoscrivere il proprio statuto e dettagliare la manifestazione d’interesse da sottoporre formalmente alla proprietà. Catania quindi verso la cessione.