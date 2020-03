Attraverso una nota ufficiale, il comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio, guidato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, ha comunicato di aver inviato una manifestazione di interesse con l’offerta ufficiale per acquistare le quote del Catania. Ecco la nota. “Il Comitato per la acquisizione del Catania Calcio, coordinato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, comunica di aver inviato l’ufficiale manifestazione di interesse con offerta di acquisto per l’acquisizione delle quote del Calcio Catania detenute dall’azionista di maggioranza Finaria Spa al presidente del Calcio Catania, Gianluca Astorina che ha l’incarico di liquidatore di Finaria; alla Sezione Fallimentare del tribunale di Catania, all’avvocato Alessandra Leggio e al dottore commercialista Niccolò Notarbartolo, commissari liquidatori nominati per Finaria dal Tribunale di Catania; per conoscenza all’amministratore delegato del Calcio Catania Giuseppe Di Natale. Si comunica, inoltre, che giovedì 2 aprile, alle ore 17.30, Maurizio Pellegrino risponderà alle domande dei cronisti in una diretta Facebook: “Il Comitato, inoltre, rende noto di aver dato incarico a Maurizio Pellegrino di rispondere alle domande dei cronisti attraverso i canali di Futura Production. I giornalisti interessati, entro le ore12 di giovedì 2 aprile 2020, potranno inviare delle video domande all’indirizzo mail futuraproduction2018@gmail.como tramite whatsapp al numero 3296938702. Maurizio Pellegrino risponderà alle domande nel corso di una diretta sulla pagina Facebook di Futura Production giovedì 2 aprile alle ore 17,30“.