Cesena-Sudtirol, Donnarumma: «Vittoria significativa»

Daniele Donnarumma, al termine di Cesena-Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta:

«La vittoria di oggi significa tanto per noi. Nelle prime giornate avevamo preso fin troppi gol, ora stiamo cercando di limare i nostri difetti e ci stiamo ricompattando. È una vittoria fondamentale e dobbiamo cercare di dare continuità a questo risultato. Dobbiamo essere bravi a leggere le partite: siamo stati bravi ad essere pazienti non forzando le giocate e siamo stati cinici a sfruttare le occasioni che il Südtirol ci ha concesso in questa partita. Per caratteristiche personali amo attaccare, ma la Serie B è un campionato difficile, gli avversari hanno un tasso tecnico più elevato della Serie C e dobbiamo cercare di essere più compatti. Se c’è da difendere novanta minuti lo faccio tranquillamente, l’importante è portare a casa i 3 punti».