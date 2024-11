Sampdoria-Brescia, Romagnoli: «Secondo me stiamo costruendo qualcosa di importante»

Simone Romagnoli, difensore della Sampdoria, al termine della gara di ieri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match.

«Siamo davvero dispiaciuti per il risultato. Abbiamo fatto un buon primo tempo, costruendo tante palle gol, nella ripresa c’è stato più equilibrio. La partita si è sporcata e dispiace esserne usciti con zero punti. Questo deve servire da stimolo per rimettere in discussione tutto ciò che abbiamo fin qui fatto e lavorare ancora meglio. Secondo me stiamo costruendo qualcosa di importante, adesso serve rimanere uniti. Potrebbe starci un po’ di negatività, ma dobbiamo analizzare il tutto e renderci conto che siamo entrati in campo aggredendo l’avversario e la partita. Non ci siamo risparmiati. Adesso ci attende una gara molto importante, di quelle che piacciono a me».