Cesena, Shpendi: «Stiamo passando buone settimane per via dei risultati ottenuti»

Cristian Shpendi, bomber del Cesena e capocannoniere della Serie B, si è raccontato ai microfoni ufficiali del club. Il calciatore ha toccato tutte le varie tappe vissute con il club bianconero definendosi felice del momento della squadra in Serie B:

«Indossare la maglia del Cesena è un motivo di orgoglio e di appartenenza, ogni volta che in spogliatoio mi metto quella maglia sento di dover dare tutto per questa città e per questi tifosi. Segnare sotto la Curva Mara è ogni volta un’emozione nuova, indescrivibile. A fine partita cantiamo sempre ‘Romagna Mia’ che è l’essenza del Cesena, l’unione fra squadra, città e tifosi. Sento sempre la felicità e ogni volta è un’emozione fantastica intonarla sotto la curva. – continua l’italo-albanese – In questo momento sto bene, mi sento molto bene e stiamo passando buone settimane con la squadra per via dei risultati ottenuti. Sono arrivato nel 2019 a Cesena, faccio due anni nel settore giovanile prima di approdare in prima squadra nel 2022 quando uscimmo malamente nei play off contro il Lecco. – continua l’attaccante parlando del suo percorso in bianconero – Forse è stato il punto più basso della mia avventura qui e da lì ho deciso di ripartire più forte perché mi sentivo in dovere di dare qualcosa in più a Cesena. Sono stato male quell’estate, sentivo il peso di non aver dato quello che potevo e nella mia testa è scattato il desiderio di dare qualcosa ai tifosi e alla società, l’unica cosa che ho pensato era di lavorare al 200% con la mente libera per tirare fuori il meglio di me. E a oggi penso sia stata la strada giusta».