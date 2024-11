Reggiana, tegola Rozzio: il capitano out per almeno un mese e mezzo

La Reggiana dovrà far a meno di capitan Rozzio per diverse gare. Il centrale classe ’92 infatti dovrà restare fermo per oltre un mese a causa della lesione all’articolazione sinistra. A rendere nota la notizia è stato lo stesso club mediante la seguente nota ufficiale:

“AC Reggiana, tramite il Responsabile Sanitario Dr. Stefano Bondi, comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il capitano Paolo Rozzio hanno confermato una lesione osteo-legamentosa di medio grado della caviglia sinistra. La prognosi è variabile dai 40 ai 60 giorni in funzione dell’evoluzione del quadro”.