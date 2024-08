Cesena sconfitto dal Sassuolo, Mignani: «Loro squadra forte che sarà destinata a un campionato importante»

Al termine della sfida, con il Cesena sconfitto nel match esterno contro il Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa Michele Mignani (tecnico dei bianconeri).

«Il Sassuolo ha segnato quando meno ce lo aspettavamo? È dura aspettarsela! Al di là della battuta, il Sassuolo è in costruzione ma è una squadra forte e sarà destinata a un campionato importante. Noi abbiamo fatto una buonissima partita però ce ne andiamo senza punti e qui sta la differenza perché se dopo una partita del genere non fai punti, fai una partita magari più sottotono non ne fai ancora. Noi abbiamo bisogno di fare punti, dobbiamo cercare di capire quali sono i pregi e si è visto, i nostri difetti, e si è visto, ma i ragazzi hanno dato tutto e gli faccio i complimenti.

KO salutare? Diventa salutare se siamo intelligenti a capire i motivi del ko. Dobbiamo preparare subito la gara con il Catanzaro e dobbiamo essere ancor più intelligenti per capirlo nel minor tempo possibile.

Non sono 90 minuti o un infortunio che ci cambia la visione di quelli che erano i programmi. La società è stata chiara con tutti, io preferisco parlare della gara.

Paragoni? Ripetiamo quello che abbiamo detto ieri. Le gare vivono di inerzie. Il secondo tempo il Cesena doveva dare di più per riprendere la partita e l’ha fatto con ordine, con una discreta qualità, rischiando poco fino all’occasione del gol del 2-1 e poi non siamo riusciti a riprenderla. Il Sassuolo è una squadra che questa sera è stata cinica ma è una squadra forte e noi dobbiamo sempre pensare anche quando ci sembra di avere il predominio e forse è stato questo l’errore: non aver paura di prendere gol e pensare di poterlo fare».