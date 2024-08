Serie B: reti inviolate tra Catanzaro e Juve Stabia all’intervallo, avanti il Mantova sul Cosenza. I risultati parziali

Terminano i primi tempi dei match di Serie B.

Catanzaro-Juve Stabia 0-0. Primo tempo equilibrato tra Catanzaro e Juve Stabia, con i padroni di casa che provano a rendersi fin da subito pericolosi senza, però, riuscire a sbloccare la gara. Gli ospiti si difendono e provano a ripartire. E’ parità all’intervallo.

Mantova-Cosenza 2-0. Avanti il Mantova all’intervallo contro un Cosenza in difficoltà. A sbloccarla ci pensa Fiori dopo appena 2′, il raddoppio arriva con Brigantini al 22′. Il Cosenza non riesce a reagire e si dimostra in netta difficoltà.