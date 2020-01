Attraverso i propri canali social, il Cesena ha ufficializzato un nuovo acquisto. Si tratta di Francesco Ardizzone, centrocampista nato a Palermo che ha militato per anni nelle giovanili del club rosa. Ecco qui di seguito il comunicato del Cesena:

“Il Cesena FC comunica di aver formalizzato oggi l’acquisizione a titolo definitivo dalla Virtus Entella del calciatore Francesco Ardizzone. Il centrocampista palermitano questa mattina ha firmato il contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2021. Ventotto anni il prossimo 17 febbraio, Ardizzone fa esordio tra i professionisti con la maglia della Reggiana disputando due campionati di Prima Divisione tra il 2011 e il 2013. Segue il passaggio alla Pro Vercelli dove si ferma per tre stagioni e mezza, conquistando una promozione in serie B. Nel gennaio del 2017 passa alla Virtus Entella: in maglia biancoceleste una retrocessione in C1 ma anche l’immediato ritorno tra i cadetti al termine dello scorso campionato.In carriera Ardizzone – che a Cesena giocherà con la maglia numero 17 – vanta 190 presenze tra i professionisti e 13 reti”.