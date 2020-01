In riferimento all’episodio legato al match di domenica scorsa tra Acireale e ACR Messina, quando il Giudice sportivo punì con un’ammenda la società ospite per il comportamento dei propri tifosi per aver introdotto dei fumogeni quando la trasferta ai messinesi era stata vietata e dunque non vi era neanche un tifoso dell’ACR Messina, è arrivata la rettifica: “Per mero errore di trascrizione sul Rapporto del Commissario di Campo, successivamente rettificato con supplemento di rapporto, alla voce ammende a carico società, si depenni € 100 ACR MESSINA”.