Cesena: infortunio alla caviglia per Berti, salta il Palermo

Il Cesena dovrà fare a meno di Tommaso Berti per il prossimo incontro di campionato contro il Palermo, previsto per sabato. La squadra romagnola vive momenti di apprensione dopo un infortunio subito dal centrocampista, che ha coinvolto la caviglia destra durante l’ultima partita.

Berti ha subito un violento colpo alla caviglia da parte dell’ex giocatore Mattia Caldara. Fortunatamente, le radiografie effettuate subito dopo l’incidente hanno escluso la presenza di fratture ossee, un esito che avrebbe potuto essere ben diverso se il piede di Berti fosse stato a terra piuttosto che sollevato al momento dell’impatto.

Nonostante l’assenza di fratture, la situazione della caviglia rimane preoccupante. Nei prossimi giorni, quando il gonfiore sarà diminuito, saranno effettuati ulteriori esami strumentali per valutare l’integrità dei legamenti e per escludere la presenza di micro-fratture, che sono difficili da identificare immediatamente. Nel frattempo, al giocatore è stato applicato un tutore per immobilizzare la caviglia e facilitare il processo di guarigione.