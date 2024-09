Palermo Football Conference: ci sarà anche Giorgio Perinetti

L’ex direttore sportivo del Palermo, Giorgio Perinetti, parteciperà alla prossima Palermo Football Conference, evento previsto per il 7 ottobre presso “La Braciera – in villa”. La notizia è stata annunciata attraverso un videomessaggio pubblicato dallo stesso Perinetti su Instagram, suscitando entusiasmo tra gli appassionati di calcio e i tifosi rosanero.

Perinetti, figura notevole nel mondo del calcio italiano grazie al suo significativo contributo in vari club in cui è stato, porterà la sua vasta esperienza e le sue competenze al dibattito e alle discussioni previste durante la conferenza. L’evento si propone di essere un punto di incontro per professionisti del settore, offrendo spazi di discussione su tematiche attuali come la gestione sportiva, le nuove tecnologie nel calcio e le strategie di sviluppo dei talenti.

La conferenza vedrà la partecipazione di numerosi altri esperti e professionisti del calcio, rendendola una delle occasioni più attese per networking e aggiornamento professionale nel panorama calcistico siciliano.

Ecco la clip:

