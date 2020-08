Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Cesena ha reso noto che a seguito della positività al test per il Coronavirus il gruppo squadra resterà in isolamento fino al 9 settembre. Ecco il comunicato:

“Il Cesena FC comunica che, a seguito della positività al test per la ricerca del Sars-Cov2 riscontrata ad uno dei propri tesserati e in osservanza della normativa vigente e delle indicazioni contenute nel protocollo per la ripresa degli allenamenti dei club di calcio professionistici, a far data da oggi e fino al 9 settembre prossimo i quaranta componenti del gruppo squadra saranno in isolamento fiduciario presso una struttura ricettiva locale, senza avere contatti con l’esterno. I tesserati verranno sottoposti ad un monitoraggio con periodici tamponi sotto il controllo del medico del club e in stretta collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna. Il tesserato risultato positivo resterà invece in isolamento domiciliare fino alla guarigione clinica e alla negativizzazione virologica comprovata da due test per la ricerca del Sars-Cov2 eseguiti consecutivamente a distanza di almeno 24 ore l’uno dall’altro”.