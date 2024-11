Cesena, Bastoni: «Priorità alla salvezza. Guai a sottovalutare chi ci starà di fronte»

Il centrocampista del Cesena Simone Bastoni, si è espresso ai microfoni del Resto del Carlino. Il difensore si è espresso su più tematiche circa il momento dei bianconeri. Il classe 1996 ha voluto sottolineare quanto sia importante raggiungere il primo obiettivo stagionale, ovvero la salvezza:

«Abbiamo affrontato una squadra forte e abbiamo mosso la classifica, non è questione di accontentarsi, ma di pensare alle priorità e in questo momento raccogliere più punti possibili in ogni circostanza è fondamentale e ci avvicina di una tacca all’obiettivo. Siamo contenti di quanto fatto finora, teniamo i piedi per terra pensando una gara alla volta e concentrandoci sulla necessità di aggiungere sempre un mattoncino. La priorità resta comunque blindare la salvezza il prima possibile, per poi potersi guardare intorno ed eventualmente rilanciare. Guai a sottovalutare anche solo per un attimo chi ci starà di fronte, sarà una gara dura contro un avversario che ha assoluto bisogno di mettersi a correre per cambiare il futuro del suo torneo».