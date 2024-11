Spezia, Kouda non salta solo il Palermo: il fantasista fuori per 3-4 settimane

Brutte notizie per Luca D’Angelo. Il fantasista dello Spezia Kouda non salterà, infatti, solo la sfida contro i rosanero in programma domenica 1 dicembre ore 15.00. Come appreso da calciospezia.it, il giocatore è stato sottoposto ieri a esami a Parma, che hanno confermato la diagnosi di una distorsione alla caviglia destra dopo il contrasto di domenica scorsa con il calciatore del Sudtirol Molina.

Si tratta di una perdita importante per gli aquilotti. A soffrire per il nuovo stop di Kouda è anche il tecnico Luca D’Angelo, che dovrà fare a meno del suo talento per un altro mese. Il mister dovrà quindi rivedere i suoi piani in vista della partita contro il Palermo, dove la sua squadra perderà un tassello fondamentale.