Longo presenta Brescia-Bari: «Dobbiamo vivere partita dopo partita. Rimonte? Nel calcio può capitare»

Moreno Longo, tecnico del Bari, è intervenuto in sede conferenza stampa per presentare la prossima gara contro il Brescia. Il tecnico si è soffermato anche in generale sul momento della squadra.

«Miglioramenti? Dobbiamo proseguire sotto l’aspetto della continuità, farlo anche nelle prossime partite. Dobbiamo vivere partita dopo partita, non possiamo parlare a lunga gittata. Dobbiamo pensare e ragionare solo al Brescia, cercando di tirare il massimo dalla trasferta. Inutile fare pensieri più lunghi, la classifica è corta e dobbiamo cercare la continuità, che è ciò che più importante conta in Serie B. Nei primi tempi siamo primi, nella ripresa facciamo male. Studiamo queste statistiche per capire come e cosa prendere. Rimonte? Le rimonte non sono sorpreso. Non c’è chi viene e chi stupisce. Sono cose che purtroppo nel calcio sono capitare, l’importante cercare di lavorarci e porre rimedio, senza focalizzarci solo sulle cose negative. Noi dobbiamo essere sempre responsabili di quelli che sono i nostri limiti, ma dobbiamo anche lavorare sui nostri pregi. Non possiamo parlare di perfezione, che si raggiunge dopo anni. Dobbiamo lavorare su questo aspetto. Brescia? Reputo il Brescia una squadra forte, sappiamo quanto è difficile vincere in casa loro. Hanno un organico che ai nastri di partenze era uno dei più accreditati per arrivare ai playoff. È un avversario davvero ostico, che dovrà vedere un Bari che va a Brescia con coraggio e cercando di continuare quello che sta facendo in questo giocato».