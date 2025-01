Cesena, Artico: «Saric e Majer? Sono nomi spendibili, ma prima serve cedere»

Conferenza stampa di presentazione in casa Cesena, che nella giornata odierna ha presentato il neo acquisto La Gumina. Insieme all’attaccante ha presieduto in conferenza stampa anche il ds del club Artico, che ha parlato anche su alcune vicende di mercato tra cui anche quella legata al centrocampista rosanero Dario Saric:

«Un ragazzo che viene a darci una mano davanti. È una punta che completa il pacchetto offensivo e completa le caratteristiche degli altri attaccanti. Sulle cessioni al momento non c’è nulla in via di definizione. Saric e Majer a centrocampo? Sono nomi spendibili, ma prima dobbiamo operare in uscita e vedremo le risorse».