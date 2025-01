D’Angelo presenta Spezia-Juve Stabia: «Nessun stravolgimento dal mercato»

In vista del ritorno in campo della Serie B, con lo Spezia che domenica riceverà la Juve Stabia di Pagliuca, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico degli aquilotti Luca D’Angelo per parlare anche del mercato invernale:

«La squadra sta bene, anche Kouda e Vignali hanno recuperato e sono a disposizione, mentre ovviamente durante la sosta abbiamo perso Sarr. Anche Di Serio è a disposizione. Lui è un calciatore con caratteristiche diverse dagli altri perché dà maggiore profondità, un’alternativa a lui non serve, sia per numero, sia perché sono soddisfatto di cosa ha messo in campo fino ad oggi ciascuno dei nostri giocatori offensivi, in primis a partire dalla fase difensiva. In Serie B non esistono partite semplici, questo lo sappiamo e domenica ci attenderà una sfida difficile nella quale servirà offrire una prestazione di grande livello. Ci attende una partita tra due squadre con caratteristiche differenti, ma che cercano entrambe di comandare il gioco, quindi sarà una gara da approcciare bene e in cui sarà importante non abbassare mai il livello di intensità e concentrazione. – prosegue ancora il mister ligure – La classifica? Noi dobbiamo cercare di giocare al massimo ogni gara, spinti dai tifosi, senza mai guardare verso gli altri campi o fare calcoli inutili che fanno solo perdere energie preziose».

«Chichizola? Dato l’infortunio di Sarr volevamo mantenere alto il livello fra i pali e lo abbiamo sostituito con un portiere forte ed esperto. Un calciatore deve sempre accettare la concorrenza e penso che tutti e tre i nostri portieri lo sappiano bene, quindi giocherà chi starà meglio, ma non vuol dire che si deciderà in partita in partita, bensì un portiere può cambiare su un medio lungo termine, ma sarà il campo a darmi le indicazioni. – prosegue ancora D’Angelo – Ho sempre detto che non sono d’accordo che il mercato sia aperto mentre si gioca il campionato, sono conscio che il mio giudizio conta niente e che mi devo adeguare, ma credo sia giusto non essere ipocrita e dire ciò che penso. Dal canto nostro noi abbiamo la fortuna di non avere situazioni aperte e di poter fare della continuità la nostra forza, dato che non ci saranno stravolgimenti sul mercato».