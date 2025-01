Castori presenta Sudtirol-Catanzaro: «La squadra sta crescendo»

In vista del ritorno in campo della Serie B, con il Sutirol che domenica riceverà il Catanzaro, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico Castori per parlare anche del mercato invernale:

«La squadra sta crescendo in generale, sotto ogni aspetto. Certo qualche acciacco c’è, ma non è nulla di preoccupante e siamo ottimisti sul recupero di quasi tutti gli effettivi. Questo è fondamentale per accrescere il nostro potenziale. Stiamo lavorando su un calcio propositivo, veloce e verticale, che punta a mettere sotto pressione gli avversari. Mi aspetto ulteriori progressi, anche grazie al tempo che lavora a nostro favore”. Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori parla così in conferenza stampa, come si legge sul sito del club altoatesino, in vista della sfida di domenica contro il Catanzaro. Assenze e arrivi? Le assenze di Casiraghi e Merkaj pesano, ma non mi piace lamentarmi. Questo dà spazio a chi può dimostrare il proprio valore. I nuovi arrivi? Sono in buona condizione fisica e sicuramente utilizzabili, ma solo le partite daranno un vero riscontro. Kurtic, invece, è recuperato ed è una pedina chiave nel nostro piano. Stiamo intensificando il senso di appartenenza. Questo concetto va oltre il campo, coinvolge i tifosi e la città. La squadra deve trasmettere entusiasmo e dedizione, riportando l’energia che ha sempre contraddistinto il Südtirol. Il nostro obiettivo è accattivarci le simpatie dei tifosi, perché ce lo meritiamo. Ruoli? Non mi piace creare confusione nei ruoli. Matteo Rover, ad esempio, lo vedo come attaccante. Certo, ci possono essere situazioni di emergenza, ma per me devono essere eccezioni e non la regola. La chiarezza nei ruoli è essenziale per dare fiducia al singolo giocatore e alla squadra».