Juve Stabia, Pagliuca: «Qui ho trovato un gruppo eccezionale e ambizioso»

Il tecnico della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha concesso un’intervista a Cronache di Spogliatoio per parlare della sua esperienza con le vespe.

«Non c’è un momento in cui ho capito che il calcio sarebbe dovuto diventare il mio lavoro. Vedevo che piano piano le cose stavano venendo. Ho sempre continuato a girare per migliorare e aggiornarmi. La svolta è arrivata con Marco Baroni, di cui sono stato vice nel 2019 a Cremona: è una persona di qualità a cui devo tanto. Mi ha dato tantissimo negli insegnamenti sul campo, è un allenatore forte, e anche lui mi ha spronato a fare il passo. Ho quindi iniziato ad allenare e basta, distaccandomi da altri lavori e lasciando uno stipendio fisso e sicuro. Non è stato facile: non sapevo cosa ne sarebbe stato. A Castellammare ho trovato un ambiente semplice e un presidente che mi ha dato la possibilità di lavorare, così come al direttore sportivo. Ho trovato un gruppo di giocatori eccezionali, oltre che bravi anche con dei valori morali altissimi. E ambiziosi: perché sono tanti giovani e hanno proprio la voglia di migliorare. Il gruppo dello scorso anno era forte, abbiamo aggiunto 6/7 elementi eccezionali e in questo ho trovato la qualità umana di una società con un presidente di spessore. Siamo, credo, la rosa con meno esperienza in quanto a partite giocare in A e B: all’inizio avevamo grande curiosità nell’approcciare alla categoria»