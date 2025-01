Juve Stabia, UFFICIALE: completata seconda fase, Brera Holndigs acquisisce il 34,62%

La Juve Stabia, mediante una nota ufficiale, ha reso noto come la Brera Holdings abbia acquisito anche il 34% circa delle quote societarie:

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che la società Brera Holdings Plc ha provveduto al closing della seconda fase del passaggio di quote azionarie come definito dall’accordo dello scorso 9 dicembre 2024. Nel dettaglio la Brera Holdings ha aumentato la propria quota di partecipazione passando dal 21,74% al 34,62%. Conclusa la prima fase della transazione il 31 dicembre 2024, questo successivo aumento consolida ulteriormente la posizione di Brera Holdings nel nostro club con soddisfazione delle parti come si evince dalle parole del presidente esecutivo di Brera, Daniel McClory: “Aver completato questo ulteriore ampliamento dell’acquisizione della quote della Juve Stabia dimostra il nostro impegno nella costruzione di una piattaforma leader di proprietà multi-club. La ricca storia e il potenziale competitivo della Juve Stabia si allineano perfettamente con la nostra strategia di scalare le operazioni e generare valore a lungo termine. Siamo entusiasti di sostenere la continua crescita e il successo di un club di Serie B come quello stabiese insieme al presidente Andrea Langella”.