Il direttore sportivo del Catanzaro, Cerri, ha parlato ai microfoni di “Catania.eu” a proposito di Kanoute e non solo. Ecco le sue parole:

«All’inizio pensavamo Kanoute non corrispondesse alle caratteristiche di un giocatore che stavamo cercando. Il mister poi lo ha valutato in ritiro, giorno per giorno, e secondo noi è un giocatore che potrebbe anche rimanere a Catanzaro per quello che chiede il mister ai nostri attaccanti. Il mister ha conosciuto meglio la tipologia del giocatore gli ha chiesto un certo lavoro tattico difensivo e offensivo e Kanoute lo sta facendo bene, in questo momento mi dispiacerebbe privarmi del giocatore. Il campionato sarà complicato e difficile, ma molto entusiasmante, penso sia bellissimo quest’anno giocare nel girone C»