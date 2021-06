L’ex ds del Palermo, Ceravolo, è il dirigente che ha portato Emerson Palmieri in Italia.

Inter e Napoli sono interessate a riportarlo in Serie A dal Chelsea.





Queste le parole del ds riportate da “Calciomercato.it”:

«Lui fa entrambe le fasi, fa le cose semplici, è nel giro della Nazionale. Mi ha stupito quando è arrivato a Palermo, l’ho portato io dopo che ero andato per caso a vedere le partite del Santos in Brasile. Mi ha chiesto subito un insegnante di italiano per capire le richieste dell’allenatore, da straniero ha fatto un po’ di difficoltà. Il Palermo poi se lo fece sfuggire per 1 milione e lo prese la Roma. Lui vuole giocare in Italia e infatti ha accettato di giocare per gli Azzurri. A differenza di Dybala, che scelse l’Argentina. E questo la dice lunga sulla sua voglia di tornare in Italia».