Continua la querelle Centro Sportivo per il Palermo. In attesa di capire in quale località sorgerà l’impianto, arrivano candidature per poterlo ospitare. In tal senso, Giuseppe Davì, coordinatore cittadino di “Diventerà Bellissima”, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Monrealenews.it”: «Nell’ultimo periodo si è intensificata la ricerca di un luogo dove edificare il centro sportivo del Palermo. La ricerca va avanti da diversi anni ed è stata fatta anche dalla vecchia società rosanero. È incredibile come il comune di Altofonte si ostini a rimane cieco davanti a questa possibilità di sviluppo, non solo in ambito sportivo ma anche in ambito economico e turistico. Il centro sportivo, darebbe visibilità e sviluppo ad Altofonte destando interesse verso il suo territorio a livello regionale e nazionale. Si preferisce fare realizzare il centro della società di viale del Fante possibilmente in paesi molto distanti dalla città che rappresenta il cuore del tifo rosanero. Già il territorio altofontino presenta una struttura classificabile tra le migliori strutture siciliane abbandonate dalle amministrazioni precedenti e da quella attuale, tenuta in “vita” dalla piccola realtà sportiva del paese. Quella struttura potrebbe essere proposta come il punto centrale attorno al quale realizzare il centro sportivo del Palermo».