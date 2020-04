Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, è ancora in prima linea per la battaglia sulla ripresa o meno della Serie A. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: «Martedì dirò la mia in assemblea. Vogliono ripartire e intanto si spartiscono i premi in silenzio. Così non va bene. Resto della mia idea: stop al campionato, checché ne dicano Gravina e Lotito. Martedì dirò la mia in assemblea. Vogliono ripartire e intanto si spartiscono i premi in silenzio. Così non va bene. Resto della mia idea: stop al campionato, checché ne dicano Gravina e Lotito».