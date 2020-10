«Io non sono più in condizioni di gestire questo calcio: se si presenta qualcuno, gli regalo il Brescia!… Non mi è mai successo che i miei calciatori mi chiedano di essere ceduti perchè sono depressi! Mi sento ‘minacciato’, non mi è mai successo! Ho spento tutti i cinque telefoni che ho: non hanno neanche l’educazione… Dopo trent’anni d’esperienza in questo mondo, non mi sono mai sentito così tanto confuso e poco lucido…. Il presidente federale Gravina deve pensare più al calcio e meno a fare politica….. Il Governo deve capire che serve un supporto al sistema: non è possibile guardare solo a Juve e Inter: e i dilettanti, i settori giovanili, la Serie B?». Queste le parole del presidente del Brescia, Massimo Cellino, rilasciate ai microfoni di 90esimo minuto in merito alla possibilità di lasciare le rondinelle.