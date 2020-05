«Euro 2020 rinviato al 2021? Non potevo formire fino alle 4 del mattino. A quell’ora ho preso la decisione e sono andato a dormire per un paio d’ore. Prossimo anno si farà l’Europeo? Sì, lo farei. Non so perché non dovrebbe succedere. Non penso che il virus durerà per sempre. Penso che cambierà prima di quanto si pensi». Queste le parole del presidente della Uefa, Aleksander Ceferini, rilasciate ai microfoni di “The Guardian” in merito allo svolgimento di Euro 2020.