Strappa la sciarpa a un tifoso della Cephaledium e per lui scatta il Daspo di un anno. Questo è il provvedimento del Questore di Palermo ai danni di un tifoso della squadra del Canicattì. La vicenda risale allo scorso 15 dicembre e il contesto è quello del campionato di Eccellenza, girone A. La partita è quella tra i padroni di caa della Cephaledium e il Canicattì, match valido per la quindicesiam giornata. In quella occasione, il tifoso del Canicattì calcio ha sfilato dal collo di un giovane tifoso locale la sciarpa riportante i colori e scritte della Cephaledium, mentre questi era a bordo di uno scooter. Stando a quanto riferito da “Palermotoday.it”, il giovane, identificato dalla polizia, a detta della polizia “aveva posto in pericolo la sicurezza pubblica e ha creato turbativa per l’ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva”. Adesso non potrà accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell’Unione Europea dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei campionati italiani.