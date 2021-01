Il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo, è stato tra gli ospiti della trasmissione di Maria De Filippo, C’è Posta per te.

Il centrocampista, insieme alla mamma, è stato convocato da Maurizio, un uomo che per un incidente ha perso la donna che amava, Monia. Nel momento in cui i due si sono conosciuti la donna era già mamma di Alessandro, suo figlio, con il quale c’è un bel rapporto. L’uomo ha scritto in redazione di Maria De Filippi per fare una sorpresa al ragazzo, grande tifoso giallorosso. Zaniolo ha fatto dei regali ad Alessandro, tra cui ci sono stati maglia e scarpe con le quali ha giocato l’ultima partita prima dell’infortunio, un computer e un corso di formazione con l’augurio che il ragazzo possa trovare un lavoro. Maria ha precisato che quella cifra era solo una minima parte della somma di denaro che la famiglia Zaniolo ha donato a Maurizio e il ragazzo Alessandro. Secondo indiscrezione, si parla di più di 30 mila euro.