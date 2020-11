Attraverso un comunicato, la Cavese ha annunciato la positività al Covid di tre tesserati.

“La Cavese 1919 rende noto che i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi e test sierologici a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra hanno rilevato le positività al COVID-19 di tre tesserati, già prontamente posti in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra effettuerà a stretto giro un nuovo ciclo di tamponi come previsto dal protocollo per la disputa della gara”, è il comunicato ufficiale della Cavese che ha reso noto tre nuove positività ma non sarebbe a rischio la sfida contro il Foggia in programma domani.