Paolo Cannistrà, difensore classe 2000 in forza alla Cavese ma di proprietà della SPAL, potrebbe presto cambiare squadra.

Nelle prossime ore il difensore tornerà presto alla SPAL per poi andare ancora in prestito in Serie C.





Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”,Cannistrà avrebbe attirato su di sè l’interesse di due club: ovvero il Piacenza, che per la difesa pensa anche a Okoli, e il Catanzaro.