Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bari, Ciro De Franco, difensore centrale della Cavese, si è espresso così in merito alla sfida di domani:

«Bisogna ripartire dopo il ko della prima giornata, che adesso sia il Bari o un’altra non fa tanta differenza. Cerchiamo di crescere partita dopo partita e di ottenere i 3 punti. Il Bari ha giocatori di categoria superiore, alcuni li conosco, ci siamo affrontati spesso. Però ogni partita ha una storia a se, loro hanno delle qualità importanti. Sarà merito nostro cercare di portare la partita verso la vittoria. Non giochiamo da 10 giorni? Accettiamo la situazione ma giocare adesso ti da forza e minutaggio delle gambe, ti fa conoscere meglio compagni. So bene come giocano le squadre di Auteri. Sono stato con lui per molto tempo, fin da quando ero giovane. Con lui ho un rapporto sincero e leale dal punto di vista umano, anche se siamo due persone di poche parole. Sono contento di rivederlo, sono grato a lui, ho rapporto speciale».