La trattativa tra Benfica e il Matador ex rosa Edinson Cavani non è ancora andata a buon fine.

Il bomber era atteso in città nella giornata di lunedì, ma sono saltati fuori dei retroscena legati ai pagamenti dell’ingaggio richiesto dal Matador. Cavani, infatti, chiede 10 milioni netti a stagione per tre anni, il Benfica, però, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, vorrebbe spalmare questo ingaggio su un arco temporale più lungo: 6 stagioni.

La trattativa sembra entrata in una fase di stallo dunque, ma può ancora avere esito positivo.