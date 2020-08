L’ex attaccante rosanero Edinson Cavani, dopo la fine della sua avventura con il Psg, è prossimo a trovare una nuova sistemazione. Ora, per il ‘Matador’, dopo un accostamento alla Roma, stanno per aprirsi le porte del Benfica. La testata lusitana ‘A Bola’ riferisce di un accordo ormai prossimo tra le parti. Da limare i dettagli, ma l’operazione potrebbe essere conclusa sulla base di un ingaggio annuo di 2,5 milioni di euro per l’attaccante, con un contratto biennale, più un bonus di 8 milioni alla firma. Cavani sembra intenzionato ad accettare la proposta del club.