Catanzaro verso l’Ascoli, Vivarini: «Dobbiamo vincere, con le buone o con le cattive»

Il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha parlato in sala stampa esprimendosi in vista della gara contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«I ragazzi stanno spingendo molto in queste settimane e siamo soddisfatti, ma il pensiero è rivolto sempre alla ricerca del massimo risultato. Abbiamo superato un momento un po’ problematico e, per farlo, era importante ritrovare la prestazione, la consapevolezza di quanto sia importante essere concentrati, “applicati” (termine che usiamo molto nello spogliatoio) per fare ciò che ci poniamo di fare. Gara di andata? Loro sono stati molto scorretti, interrompendo continuamente il gioco, ma gli è stato concesso. Spero che domani non accada nuovamente, perché occorre giocare a calcio! Ben vengano agonismo e ‘cattiveria’, ma bisogna essere sempre corretti e sportivi in campo! Dagli avversari mi aspetto una gara ‘sporca’, complicata, come all’andata, da questo punto di vista dovremo farci valere. Avrei preferito ci fossero tutti i titolari nell’Ascoli, ma non farò certo ‘sconti’, viste le loro assenze. Dobbiamo fare risultato, con le buone o con le cattive. Si lotterà su ogni pallone».