Il Catanzaro, prossimo rivale del Palermo in Serie C, continua la sua campagna di rafforzamento in vista dell’inizio della stagione.

Ufficiale, infatti, l ‘arrivo del difensore Salines dal Foggia. Ecco il comunicato del club:

“Il difensore centrale Emmanuele Salines, 19enne campano, vestirà la maglia del Catanzaro. Nella scorsa stagione il difensore ha militato nel Foggia, collezionando 15 presenze e segnando due gol. Salines si lega al club giallorosso con un contratto biennale”.