Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale il Catanzaro ha comunicato l’ingaggio di Stefano Scognamillo. Il contenuto integrale:

“Torna a vestire la maglia giallorossa Stefano Scognamillo. Dopo aver disputato una seconda parte di stagione 2020/2021 da protagonista con la maglia delle Aquile, il difensore classe 1994 ritrova i suoi compagni legandosi al club con un contratto biennale.

Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, maglia con la quale ha esordito e collezionato 24 presenze in Serie C, Scognamillo rinforza il pacchetto difensivo di mister Calabro. Per lui 28 presenze in Serie B con la maglia del Trapani e 127 presenze in Lega Pro collezionate con le maglie di Aversa, Matera, Trapani, Alessandria e infine Catanzaro.

Il calciatore è arrivato nel ritiro di Moccone dove prenderĂ parte alla seduta di allenamento di questa mattina”.