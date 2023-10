Intervistato da “Sky Sport” il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha parlato così della sconfitta contro il Como:

«C’è da segnalare il nostro pubblico che nonostante la sconfitta ci ha incitato, su questo ci lavoriamo tanto sulla sportività e rispetto per gli avversari, ci piace dare qualità in tutto anche nei comportamenti. Non siamo stati meno Catanzaro rispetto al solito, il problema è che ci sono anche gli avversari, oggi abbiamo affrontato una squadra di livello, abbiamo cercato di creare le nostre occasioni. Nel secondo tempo abbiamo giocato ancora meglio, noi siamo venuti fuori come al solito».