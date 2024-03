Catanzaro: rischio porte chiuse e divieto di trasferta dopo gli scontri nel derby col Cosenza

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sugli scontri nel derby tra Cosenza e Catanzaro e il rischio porte chiuse a dopo i disordini seguiti al derby contro il Cosenza con i tifosi giallorossi protagonisti di scontri con le forze dell’ordine.

Il club giallorosso, d’intesa con le autorità di pubblica sicurezza, ha infatti deciso di aspettare le eventuali determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – che si concentrerà sugli scontri dell’ultimo turno – che potrebbe chiudere la curva dello stadio Ceravolo per una gara. Anche se non sono da escludere altri provvedimenti come il divieto di trasferta per una o due gare o la chiusura di tutto lo stadio per la prossima gara.