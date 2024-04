Catanzaro, Pontisso: «Vogliamo difendere il quinto posto»

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del Catanzaro, Simone Pontisso, ha parlato in merito al campionato e alla volontà di difendere il quinto posto.

Ecco le sue parole:

«Sono contento di aver ritrovato minutaggio e di aver giocato anche dall’inizio dopo tanto tempo. Tenersi pronto per essere chiamato in causa non è semplice, bisogna mantenere alta l’attenzione per dare il meglio. Col Modena ho saputo di giocare poco prima della gara, un po’ me lo aspettavo, ma non ne ero sicuro. Conferma? Dipende dal mister, io cerco solo di dare tutto in allenamento. Corsa playoff? È un buon momento, siamo consapevoli di aver fatto una bella partita a Modena e non era scontato. La nostra filosofia di gioco è sempre questa dall’inizio della stagione, si aumenta in consapevolezza perché i risultati arrivano, ma dall’inizio eravamo convinti di fare un bel campionato. Ora dobbiamo difendere il quinto posto e se possibile migliorare la posizione. Siamo consapevoli della forza tecnica e fisica dei nostri avversari, sarà una partita difficile ma anche bella da giocare. Noi continueremo a lavorare come sempre fatto finora».