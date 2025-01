Catanzaro-Pisa, Inzaghi: «Pari risultato giusto»

Al termine del match tra Catanzaro e Pisa, terminato in parità e a reti inviolate, è intervenuto in conferenza stampa post match il tecnico dei toscani, Filippo Inzaghi.

«Abbiamo avuto anche noi delle belle palle. Quelle di Canestrelli e Touré sono state due occasioni clamorose. Secondo me abbiamo fatto bene i primi 20 minuti del secondo tempo, poi loro hanno sistemato un po’ di cose e abbiamo subito quell’occasione di Iemmello, ma credo che il pareggio sia giusto. Quando non si riesce a vincere non bisogna perdere. Penso sia una gara matura su un campo difficile, poi se loro hanno perso una volta sola in 15 gare non credo sia un caso. Veniamo da tre vittorie e ci può stare un pareggio in un campo complicato, risultato giustissimo quello del campo secondo me. Nel primo tempo dovevamo essere un po’ più tranquilli, abbiamo avuto delle ripartenze importanti e anche Lind ha avuto le sue occasioni. Forse non siamo stati lucidi come al solito in fase di rifinitura, ma abbiamo fatto bene in fase di non possesso. Non ho schierato Tramoni perché ha avuto un indurimento nella rifinitura al polpaccio, perciò abbiamo preferito non rischiarlo. Anche io pensavo che l’ammonizione fosse per Bonfanti, ma abbiamo i difensori per sopperire all’assenza di Caracciolo con la Salernitana. Ho cercato di fare tanti cambi in una partita di sofferenza».