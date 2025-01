Catanzaro-Pisa, Caserta: «Oggi non si è vista la differenza tra noi e loro»

Al termine della sfida tra Catanzaro e Pisa, conclusasi con un pareggio a reti inviolate, il tecnico delle Aquile Calabresi, Fabio Caserta, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita.

«Oggi abbiamo interpretato benissimo la gara in entrambe le fasi, costruendo tantissimo e subendo poco se non su palle inattive. Incontravamo la seconda in classifica, guidata da un allenatore che in questa categoria sposta gli equilibri. Oggi non si è vista la differenza tra noi e loro espressa dalla classifica, meritavamo qualcosa in più. Quagliata è entrato bene, non era scontato essendo arrivato da poco. Brignola si è sacrificato molto in fase di non possesso, Pittarello ha avuto l’occasione per segnare ma non è stato né fortunato, né lucido. Si è però sacrificato tanto e penso abbia fatto benissimo come tutta la squadra.Iemmello in questa categoria è il top, spesso viene valutato in un certo modo perché ha abituato troppo bene. Se non segna o non fa assist non vuol dire che non abbia fatto una buona partita, infatti oggi mi ha sorpreso in positivo in fase difensiva. Ci ha fatto e ci farà vincere ancora tantissime partite. Il Pisa è molto forte sui calci piazzati, con uno come Angori che ha un piede che in pochi hanno e saltatori molto fisici come i centrali e Touré. Sono molto contento e soddisfatto dei progressi dei miei ragazzi perché hanno fatto di tutto per vincere, calciando 15-16 volte verso la porta e andando vicini al goal con i vari Pontisso, Pittarello e Iemmello».